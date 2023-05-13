Четыре человека погибли при столкновении грузовика с легковым автомобилем в Калмыкии
- РИА Новости
Как сообщает РИА Новости, об этом заявил министр здравоохранения республики Булат Сараев.
Уточняется, что авария произошла на трассе Ставрополь — Астрахань, в 58 км от столицы Калмыкии Элисты. В результате лобового столкновения «скончались пассажиры легковой машины — двое взрослых и двое детей».
По факту происшествия прокуратура проводит проверку.
Ранее трёхмесячный ребёнок погиб в результате аварии при участии двух легковых и одного грузового автомобиля в Адыгее.