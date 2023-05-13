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Суд арестовал сбившего девушку в Мытищах полицейского

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Прокуратура Московской области сообщила, что суд арестовал на два месяца сотрудника полиции, который сбил девушку в Мытищах.
Суд арестовал сбившего девушку в Мытищах полицейского
  • РИА Новости

Об этом сообщается в Telegram ведомства.

По предварительным данным, он 11 мая сел за руль пьяным и не притормозил на нерегулируемом переходе, который пересекала девушка 2006 года рождения.

После ДТП мужчина скрылся с места происшествия. Пострадавшую госпитализировали. В прокуратуре уточнили, что полицейский просил суд избрать ему меру пресечения, не связанную с лишением свободы.

Ранее трёхмесячный ребёнок погиб в результате аварии при участии двух легковых и одного грузового автомобиля в Адыгее.

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