Суд арестовал сбившего девушку в Мытищах полицейского
- РИА Новости
Об этом сообщается в Telegram ведомства.
По предварительным данным, он 11 мая сел за руль пьяным и не притормозил на нерегулируемом переходе, который пересекала девушка 2006 года рождения.
После ДТП мужчина скрылся с места происшествия. Пострадавшую госпитализировали. В прокуратуре уточнили, что полицейский просил суд избрать ему меру пресечения, не связанную с лишением свободы.
Ранее трёхмесячный ребёнок погиб в результате аварии при участии двух легковых и одного грузового автомобиля в Адыгее.