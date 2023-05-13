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Мишустин подписал постановление о расширении границ ТОР «Южная» на Сахалине

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Российский премьер Михаил Мишустин подписал постановление о дополнительном расширении границ территории опережающего развития «Южная» на Сахалине.
Мишустин подписал постановление о расширении границ ТОР «Южная» на Сахалине
  • РИА Новости

«Правительство приняло решение о дополнительном расширении границ территории опережающего социально-экономического развития (ТОР) «Южная» на Сахалине», — говорится в заявлении на сайте кабмина.

Отмечается, что решение позволит создать условия для запуска программы «Дальневосточный квартал» в городе Корсакове на юге острова.

Ранее Мишустин подписал распоряжение, согласно которому российским регионам будет направлено 10 млрд рублей для поддержки производителей зерна.

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