Мишустин подписал постановление о расширении границ ТОР «Южная» на Сахалине

Российский премьер Михаил Мишустин подписал постановление о дополнительном расширении границ территории опережающего развития «Южная» на Сахалине.

«Правительство приняло решение о дополнительном расширении границ территории опережающего социально-экономического развития (ТОР) «Южная» на Сахалине», — говорится в заявлении на сайте кабмина.

Отмечается, что решение позволит создать условия для запуска программы «Дальневосточный квартал» в городе Корсакове на юге острова.

Ранее Мишустин подписал распоряжение, согласно которому российским регионам будет направлено 10 млрд рублей для поддержки производителей зерна.