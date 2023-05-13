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Депутат Чаплин объяснил, когда дачникам разрешено срывать плоды с деревьев соседей

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В случае, если деревья дачника посажены за забором, плоды с них по закону могут срывать все желающие, заявил депутат Госдумы от «Единой России», председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин.
Депутат Чаплин объяснил, когда дачникам разрешено срывать плоды с деревьев соседей
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Он пояснил, что территория за забором земельного участка дачника может находиться в собственности муниципалитета или быть землёй общего пользования.

«Согласно закону, собственник не имеет права огораживать или препятствовать использованию этой земли. Получается, что даже если вы сами посадили вишню или малину за забором, то по закону любой желающий может рвать с деревьев ягоды, так как это уже не ваша земля», — заявил Чаплин в беседе с РИА Новости.

Ранее заслуженный спасатель России член Общественной палаты Московской области Сергей Щетинин в беседе с RT рассказал, как избежать пожаров на даче.

Чаплин в беседе с ФАН рассказал, на что нужно обратить внимание при покупке дачного участка.

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