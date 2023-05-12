Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Русский экономический форум пройдёт в Челябинской области в ноябре

Короткая ссылка
Русский экономический форум состоится в ноябре в Челябинской области, заявил губернатор Алексей Текслер на выездном заседании комитета по экономической политике Госдумы.
Русский экономический форум пройдёт в Челябинской области в ноябре
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU.

«Сегодня задача — собрать внутренние ресурсы и все возможности для того, чтобы развивать экономику, ориентируясь на внутренний спрос, на те возможности, которые у нас есть в стране», — сказал Текслер.

По его словам, при этом власти не отказываются от взаимодействия с дружественными странами.

Губернатор пригласил всех в регион и выразил уверенность в том, что дискуссии будут интересными.

Ранее сообщалось, что световое шоу на стенах Казанского кремля представят в рамках KazanForum.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить