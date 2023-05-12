Русский экономический форум пройдёт в Челябинской области в ноябре
- РИА Новости
Об этом сообщает URA.RU.
«Сегодня задача — собрать внутренние ресурсы и все возможности для того, чтобы развивать экономику, ориентируясь на внутренний спрос, на те возможности, которые у нас есть в стране», — сказал Текслер.
По его словам, при этом власти не отказываются от взаимодействия с дружественными странами.
Губернатор пригласил всех в регион и выразил уверенность в том, что дискуссии будут интересными.
Ранее сообщалось, что световое шоу на стенах Казанского кремля представят в рамках KazanForum.