Русский экономический форум пройдёт в Челябинской области в ноябре

Русский экономический форум состоится в ноябре в Челябинской области, заявил губернатор Алексей Текслер на выездном заседании комитета по экономической политике Госдумы.

Об этом сообщает URA.RU.

«Сегодня задача — собрать внутренние ресурсы и все возможности для того, чтобы развивать экономику, ориентируясь на внутренний спрос, на те возможности, которые у нас есть в стране», — сказал Текслер.

По его словам, при этом власти не отказываются от взаимодействия с дружественными странами.

Губернатор пригласил всех в регион и выразил уверенность в том, что дискуссии будут интересными.

Ранее сообщалось, что световое шоу на стенах Казанского кремля представят в рамках KazanForum.