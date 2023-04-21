Световое шоу на стенах Казанского кремля представят в рамках KazanForum

Световое шоу на стенах музея-заповедника «Казанский кремль» представят в рамках международного экономического форума «Россия — Исламский мир: KazanForum».

Об этом сообщает «Российская газета».

«Культурная программа форума будет включать экскурсии по объектам Всемирного наследия ЮНЕСКО, цель которых — отразить историю татар и мусульманских народов страны, а также историю межконфессионального диалога», — заявила министр культуры Татарстана Ирада Аюпова.

Форум будет проходить 18—19 мая, передаёт ГТРК «Татарстан».

Ранее сообщалось, что семь объектов исторического наследия отреставрируют в Ленобласти в 2023 году.