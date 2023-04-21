Световое шоу на стенах Казанского кремля представят в рамках KazanForum
- РИА Новости
Об этом сообщает «Российская газета».
«Культурная программа форума будет включать экскурсии по объектам Всемирного наследия ЮНЕСКО, цель которых — отразить историю татар и мусульманских народов страны, а также историю межконфессионального диалога», — заявила министр культуры Татарстана Ирада Аюпова.
Форум будет проходить 18—19 мая, передаёт ГТРК «Татарстан».
Ранее сообщалось, что семь объектов исторического наследия отреставрируют в Ленобласти в 2023 году.