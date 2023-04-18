Семь объектов исторического наследия отреставрируют в Ленобласти в 2023 году

В Ленинградской области отремонтируют и отреставрируют семь значимых исторических объектов до конца текущего года.

Об этом сообщает neva.today со ссылкой на пресс-службу администрации области.

Так, в Выборге специалисты восстановят ворота Аннинских укреплений, кордегардию и парк «Монрепо».

В Ивангороде отреставрируют фасад особняка Пантелеева, где находится музей художника Ивана Билибина.

Во Всеволожском районе реставрационные работы пройдут в часовне над могилой графа Павла Шувалова. Также одно из зданий приведут в порядок в Шлиссельбурге и в деревне Гимрека.

Ранее НСН со ссылкой на слова заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова сообщала, что в Москве отреставрируют построенное по проекту архитектора Ушакова здание начала XX века.