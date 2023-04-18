Семь объектов исторического наследия отреставрируют в Ленобласти в 2023 году
- РИА Новости
Об этом сообщает neva.today со ссылкой на пресс-службу администрации области.
Так, в Выборге специалисты восстановят ворота Аннинских укреплений, кордегардию и парк «Монрепо».
В Ивангороде отреставрируют фасад особняка Пантелеева, где находится музей художника Ивана Билибина.
Во Всеволожском районе реставрационные работы пройдут в часовне над могилой графа Павла Шувалова. Также одно из зданий приведут в порядок в Шлиссельбурге и в деревне Гимрека.
Ранее НСН со ссылкой на слова заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова сообщала, что в Москве отреставрируют построенное по проекту архитектора Ушакова здание начала XX века.