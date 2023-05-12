Юрист Гринь: данные об остатке маткапитала можно получить через «Госуслуги»

Заместитель заведующего кафедрой интеллектуального права Университета имени Кутафина, член Ассоциации юристов России Елена Гринь рассказала о способах получить данные об остатке материнского капитала.

«Для того чтобы получить информацию об остатке материнского капитала, не требуется выходить из дома. Это можно сделать удалённо с помощью портала «Госуслуги». Необходимо войти в личный кабинет, затем выбрать соответствующий раздел: «Выписка об остатке материнского капитала», — заявила она в беседе с газетой «Известия».

По её словам, в таком случае выписка придёт в личный кабинет в электронном виде в день запроса.

«Юридическая сила электронной выписки равна бумажной», — отметила Гринь.

Она добавила, что для получения бумажной справки необходимо посетить Социальный фонд России.

Ранее издание «Вести Подмосковья» сообщало, что Москва и Московская область стали лидерами рейтинга регионов России с наибольшим числом выданных государственных сертификатов на материнский капитал в 2022 году.