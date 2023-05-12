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На ВДНХ появится павильон Кировской области

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Губернатор Кировской области Александр Соколов рассказал о презентации региона в 2023—2024 годах на всероссийском уровне.
На ВДНХ появится павильон Кировской области
  • РИА Новости

Об этом сообщает progorod43.

«Нам хотелось бы, чтобы мы могли правильно презентовать себя. У нас есть эксклюзивные договорённости с правительством Москвы и ВДНХ, где мы будем представлять не только Киров, но и регион. Наша задача — организовать «место приглашения» в Кировскую область гостей», — заявил Соколов.

По его словам, нужно показать, чем богат край: природу, традиции, культуру.

Региону на безвозмездной основе выделили павильон «Рабочий и колхозница».

Министерству промышленности, предпринимательства и торговли совместно с дирекцией по организации 650-летия Кирова поручили разработать концепцию павильона.

Ранее ФАН сообщало, что на ВДНХ прошла выставка современных средств коммуникации.

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