В Кировской области учредили премии для педагогов

В Кировской области учредили премию губернатора «Педагогический талант». Всего предусмотрено десять номинаций, в том числе «За удачный старт в профессии», «За раскрытие талантов детей» и «За верность профессии».

РИА Новости