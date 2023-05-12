В Кировской области учредили премии для педагогов
- РИА Новости
Об этом сообщает progorod43.
Заявку на соискание премии можно подать до 15 июля 2023 года.
Кроме того, правительство региона учредило премии лучшим педагогическим работникам за значительный вклад в развитие малой родины. Соискатели должны подать документы до 5 июля.
Победителей определят специальные комиссии.
Ранее сайт «Москва 24» сообщал, что в Москве открылась выставка «История наставничества», посвящённая выдающимся российским деятелям, внёсшим вклад в развитие отечественной педагогики.