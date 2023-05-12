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В Кировской области учредили премии для педагогов

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В Кировской области учредили премию губернатора «Педагогический талант». Всего предусмотрено десять номинаций, в том числе «За удачный старт в профессии», «За раскрытие талантов детей» и «За верность профессии».
В Кировской области учредили премии для педагогов
  • РИА Новости

Об этом сообщает progorod43.

Заявку на соискание премии можно подать до 15 июля 2023 года.

Кроме того, правительство региона учредило премии лучшим педагогическим работникам за значительный вклад в развитие малой родины. Соискатели должны подать документы до 5 июля.

Победителей определят специальные комиссии.

Ранее сайт «Москва 24» сообщал, что в Москве открылась выставка «История наставничества», посвящённая выдающимся российским деятелям, внёсшим вклад в развитие отечественной педагогики.

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