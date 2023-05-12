На Мамаевом кургане открыли памятный знак ленинградцам

На Мамаевом кургане в Волгограде прошла церемония открытия памятного знака ленинградцам. Он воплощает образ Матери-Родины с Пискарёвского мемориального кладбища в Санкт-Петербурге.

Об этом сообщает novostivolgograda.ru со ссылкой на региональную администрацию.

Установка скульптуры приурочена к 80-летию победы в Сталинградской битве и 80-летию прорыва блокады Ленинграда.

«В памятном знаке — образ Матери-Родины с Пискарёвского мемориального кладбища. Это дань памяти ленинградцам, погибшим на сталинградской земле», — заявил губернатор Петербурга Александр Беглов.

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