Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

На Мамаевом кургане открыли памятный знак ленинградцам

Короткая ссылка
На Мамаевом кургане в Волгограде прошла церемония открытия памятного знака ленинградцам. Он воплощает образ Матери-Родины с Пискарёвского мемориального кладбища в Санкт-Петербурге.
На Мамаевом кургане открыли памятный знак ленинградцам
  • РИА Новости

Об этом сообщает novostivolgograda.ru со ссылкой на региональную администрацию.

Установка скульптуры приурочена к 80-летию победы в Сталинградской битве и 80-летию прорыва блокады Ленинграда.

«В памятном знаке — образ Матери-Родины с Пискарёвского мемориального кладбища. Это дань памяти ленинградцам, погибшим на сталинградской земле», — заявил губернатор Петербурга Александр Беглов.

Ранее progorod43 сообщил, что губернатор Кировской области Александр Соколов поздравил жителей региона с 9 Мая, отметив, что День Победы был и остаётся главным, народным, великим праздником.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить