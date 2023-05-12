На Мамаевом кургане открыли памятный знак ленинградцам
- РИА Новости
Об этом сообщает novostivolgograda.ru со ссылкой на региональную администрацию.
Установка скульптуры приурочена к 80-летию победы в Сталинградской битве и 80-летию прорыва блокады Ленинграда.
«В памятном знаке — образ Матери-Родины с Пискарёвского мемориального кладбища. Это дань памяти ленинградцам, погибшим на сталинградской земле», — заявил губернатор Петербурга Александр Беглов.
Ранее progorod43 сообщил, что губернатор Кировской области Александр Соколов поздравил жителей региона с 9 Мая, отметив, что День Победы был и остаётся главным, народным, великим праздником.