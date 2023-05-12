В Луганске прошло прощание с соратником Прилепина Александром Шубиным
Как сообщает РИА Новости, церемония состоялась в холле Луганского академического украинского музыкально-драматического театра.
Проститься пришли его родные, друзья, сослуживцы.
Похоронили Шубина на одном из кладбищ Луганска.
6 мая автомобиль Прилепина был взорван в Нижегородской области. В машине также был Александр Шубин, он погиб.
СК квалифицировал произошедшее как теракт. Прилепин заявил, что был за рулём машины во время взрыва.