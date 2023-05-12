Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

В Луганске прошло прощание с соратником Прилепина Александром Шубиным

Короткая ссылка
В Луганске прошло прощание с погибшим соратником сопредседателя «Справедливой России — За правду» Захара Прилепина Александром Шубиным.

Как сообщает РИА Новости, церемония состоялась в холле Луганского академического украинского музыкально-драматического театра.

Проститься пришли его родные, друзья, сослуживцы.

Похоронили Шубина на одном из кладбищ Луганска.

6 мая автомобиль Прилепина был взорван в Нижегородской области. В машине также был Александр Шубин, он погиб.

СК квалифицировал произошедшее как терактПрилепин заявил, что был за рулём машины во время взрыва.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить