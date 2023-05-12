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Мантуров: Россия и Белоруссия расширят партнёрство в области региональной авиации

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Россия и Белоруссия намерены расширить сотрудничество в области производства российских самолётов для региональной авиации.
Мантуров: Россия и Белоруссия расширят партнёрство в области региональной авиации
  • РИА Новости

Об этом сообщил вице-премьер, глава Минпромторга России Денис Мантуров по итогам встречи с премьер-министром республики Романом Головченко.

«Белоруссия производит для нас авиационные компоненты, а мы с ними обсудили возможность расширения операционных начал, имея в виду производство самолётов для региональной авиации», — цитирует его ТАСС.

Мантуров сообщил, что в течение двух месяцев стороны намерены подготовить комплексную программу по развитию этого направления.

В апреле белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия готова наладить выпуск компонентов для российских самолётов.

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