В Дагестане ликвидировали двоих экстремистов, открывших огонь при задержании
- РИА Новости
Об этом заявили в пресс-службе МВД республики.
«Нападавшие опознаны как ранее покинувшие место постоянного проживания сторонники религиозно-экстремистского течения в исламе», — приводит сообщение РИА Новости.
При попытке задержания они оказали вооружённое сопротивление и ответным огнём были нейтрализованы, сообщили в ведомстве.
Ранее сотрудники российских спецслужб задержали в Самаре уроженку Украины, которая участвовала в подготовке теракта на Международном антифашистском фестивале.