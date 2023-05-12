В Дагестане ликвидировали двоих экстремистов, открывших огонь при задержании

Правоохранители в Дагестане ликвидировали двоих экстремистов, оказавших вооружённое сопротивление при задержании.

Об этом заявили в пресс-службе МВД республики.

«Нападавшие опознаны как ранее покинувшие место постоянного проживания сторонники религиозно-экстремистского течения в исламе», — приводит сообщение РИА Новости.

При попытке задержания они оказали вооружённое сопротивление и ответным огнём были нейтрализованы, сообщили в ведомстве.

Ранее сотрудники российских спецслужб задержали в Самаре уроженку Украины, которая участвовала в подготовке теракта на Международном антифашистском фестивале.