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В Дагестане ликвидировали двоих экстремистов, открывших огонь при задержании

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Правоохранители в Дагестане ликвидировали двоих экстремистов, оказавших вооружённое сопротивление при задержании.
В Дагестане ликвидировали двоих экстремистов, открывших огонь при задержании
  • РИА Новости

Об этом заявили в пресс-службе МВД республики.

«Нападавшие опознаны как ранее покинувшие место постоянного проживания сторонники религиозно-экстремистского течения в исламе», — приводит сообщение РИА Новости.

При попытке задержания они оказали вооружённое сопротивление и ответным огнём были нейтрализованы, сообщили в ведомстве.

Ранее сотрудники российских спецслужб задержали в Самаре уроженку Украины, которая участвовала в подготовке теракта на Международном антифашистском фестивале.

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