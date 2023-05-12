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Комиссия кабмина не поддержала освобождение неслуживших граждан от частичной мобилизации

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Комиссия правительства России по законопроектной деятельности не поддержала инициативу об освобождении от частичной мобилизации граждан, не проходивших военную службу.
Комиссия кабмина не поддержала освобождение неслуживших граждан от частичной мобилизации
  • РИА Новости

Как пишет РИА Новости, законопроект был разработан и внесён на рассмотрение Госдумы депутатом от фракции КПРФ Михаилом Матвеевым. 

В проекте отзыва комиссии кабмина говорится, что защита Отечества является долгом и обязанностью граждан России в соответствии с конституцией.

«В целях гарантированного обеспечения мобилизационного развёртывания войск (сил) в случае возникновения угроз военной безопасности России расширение перечня категорий граждан, которым законодательством России предоставляется право на получение отсрочки от призыва на военную службу по мобилизации, нецелесообразно», — отмечается в документе.

В комиссии кабмина заявили, что законопроекту требуется существенная доработка.

В конце апреля сообщалось, что законопроект об отсрочке от призыва на военную службу для граждан, имеющих ребёнка-инвалида в возрасте до 18 лет, подготовлен фракцией ЛДПР в Госдуме.

Депутат от ЛДПР Станислав Наумов подчеркнул, что за ребёнком-инвалидом необходим уход и матери, и отца круглосуточно семь дней в неделю.

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