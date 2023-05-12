Комиссия кабмина не поддержала освобождение неслуживших граждан от частичной мобилизации

Комиссия правительства России по законопроектной деятельности не поддержала инициативу об освобождении от частичной мобилизации граждан, не проходивших военную службу.

Как пишет РИА Новости, законопроект был разработан и внесён на рассмотрение Госдумы депутатом от фракции КПРФ Михаилом Матвеевым.

В проекте отзыва комиссии кабмина говорится, что защита Отечества является долгом и обязанностью граждан России в соответствии с конституцией.

«В целях гарантированного обеспечения мобилизационного развёртывания войск (сил) в случае возникновения угроз военной безопасности России расширение перечня категорий граждан, которым законодательством России предоставляется право на получение отсрочки от призыва на военную службу по мобилизации, нецелесообразно», — отмечается в документе.

В комиссии кабмина заявили, что законопроекту требуется существенная доработка.

В конце апреля сообщалось, что законопроект об отсрочке от призыва на военную службу для граждан, имеющих ребёнка-инвалида в возрасте до 18 лет, подготовлен фракцией ЛДПР в Госдуме.

Депутат от ЛДПР Станислав Наумов подчеркнул, что за ребёнком-инвалидом необходим уход и матери, и отца круглосуточно семь дней в неделю.