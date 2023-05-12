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Кабмин с 1 января 2024 года запустит программу компенсационных выплат для военных врачей

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Правительство с 1 января 2024 года запустит программу компенсационных выплат для военных врачей и медперсонала воинских частей.
Кабмин с 1 января 2024 года запустит программу компенсационных выплат для военных врачей
  • РИА Новости

Об этом сообщается на сайте кабмина.

«С 1 января 2024 года врачи, фельдшеры и медсёстры, приезжающие работать в гарнизонные медицинские учреждения, будут получать единовременные компенсационные выплаты», — говорится в сообщении.

Ожидается, что это позволит увеличить число специалистов в военно-медицинских подразделениях.

Ранее депутат Госдумы Иван Сухарев предложил на четверть увеличить сумму материнского капитала для работников государственной системы здравоохранения.

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