Техспециалист Закарян рассказал, что зарядке смартфона может мешать засор

Ведущий технический специалист Gem4me Ваге Закарян перечислил причины, по которым смартфон может перестать заряжаться.

«Порт для зарядки может просто засориться. И это происходит очень часто, ведь телефон приходится почти всегда носить с собой, а значит, он может засориться в кармане одежды или в сумке», — сообщил он «Газете.Ru».

По его словам, аналогичная ситуация может возникнуть и в случае намокания смартфона.

В первом случае порт необходимо прочистить от мусора, во втором — просушить устройство и попробовать вновь поставить его на зарядку, заключил Закарян.

Ранее ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин в беседе с НСН высказался об идее создания в России платформы электронных сим-карт.