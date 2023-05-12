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Исследование: 66% россиян планируют путешествие по стране в этом году

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Сервис «Работа.ру» и сервис планирования путешествий по России Russpass провели исследование, в ходе которого 66% участников признались, что в этом году планируют путешествие по России.
Исследование: 66% россиян планируют путешествие по стране в этом году
  • Gettyimages.ru

Об этом пишут «Известия».

Ещё 19% участников исследования отметили, что планируют отправиться в другую страну. 15% пока не определились с путешествием мечты.

Большинство респондентов хотели бы посетить Сочи — 41%. 38% участников опроса хотят отправиться в путешествие на Алтай, 37% — в Анапу, 33% — в Санкт-Петербург. 30% хотели бы посетить Москву. Байкал, Камчатку и Карелию выбрали по 17% соответственно.

Среди критериев выбора направления участники назвали красивую природу (58%), близость к морю (44%), красивую архитектуру и ландшафт (33%), популярные достопримечательности (31%). Также для респондентов был важен хороший климат и изобилие интересных кафе, ресторанов и баров.

Ранее сайт Nation News сообщал, что правительство России выделило 500 млн рублей в целях уменьшения стоимости пакетных туров по внутрироссийским направлениям в 2023—2024 годах.

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