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Минтранс России: прямые рейсы в Мьянму, Малайзию, ЮАР и Эфиопию пока не запланированы

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Российские авиакомпании пока не планируют летать в Мьянму, Малайзию, ЮАР и Эфиопию.
Минтранс России: прямые рейсы в Мьянму, Малайзию, ЮАР и Эфиопию пока не запланированы
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Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса России.

«Выполнение прямых рейсов между Россией и Малайзией, Россией и ЮАР, а также Россией и Эфиопией российскими перевозчиками в настоящее время не планируется», — приводит сообщение РИА Новости.

Ранее глава Росавиации Александр Нерадько сообщил, что российские авиакомпании изучают возможность начала полётов в страны Африканского континента.

По сообщениям ФБА «Экономика сегодня», в пресс-центре Туту.ру рассказали о лучших направлениях для зарубежных поездок в 2023 году.

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