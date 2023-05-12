Минтранс России: прямые рейсы в Мьянму, Малайзию, ЮАР и Эфиопию пока не запланированы
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Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса России.
«Выполнение прямых рейсов между Россией и Малайзией, Россией и ЮАР, а также Россией и Эфиопией российскими перевозчиками в настоящее время не планируется», — приводит сообщение РИА Новости.
Ранее глава Росавиации Александр Нерадько сообщил, что российские авиакомпании изучают возможность начала полётов в страны Африканского континента.
По сообщениям ФБА «Экономика сегодня», в пресс-центре Туту.ру рассказали о лучших направлениях для зарубежных поездок в 2023 году.