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Минстрой выделил почти 8 млрд рублей на восстановление жилья после ЧС

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На восстановление жилья и объектов инфраструктуры, повреждённых в результате чрезвычайных ситуаций, выделили почти 8 млрд рублей.
Минстрой выделил почти 8 млрд рублей на восстановление жилья после ЧС
  • РИА Новости

Об этом рассказал первый замглавы Минстроя Александр Ломакин.

«В этом году выделено 7,8 млрд рублей на обеспечение жильем порядка 2 тыс. семей в трёх регионах», — цитирует его РИА Новости.

Ломакин уточнил, что в период 2020-2022 годов из федерального бюджета по линии Минстроя на эти цели было выделено почти 25 млрд рублей.

Ранее президент России Владимир Путин поручил в ближайшие два года выделять до 10 млрд рублей на строительство малоэтажных деревянных домов для переселения граждан из аварийного жилья.

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