Минстрой выделил почти 8 млрд рублей на восстановление жилья после ЧС
- РИА Новости
Об этом рассказал первый замглавы Минстроя Александр Ломакин.
«В этом году выделено 7,8 млрд рублей на обеспечение жильем порядка 2 тыс. семей в трёх регионах», — цитирует его РИА Новости.
Ломакин уточнил, что в период 2020-2022 годов из федерального бюджета по линии Минстроя на эти цели было выделено почти 25 млрд рублей.
Ранее президент России Владимир Путин поручил в ближайшие два года выделять до 10 млрд рублей на строительство малоэтажных деревянных домов для переселения граждан из аварийного жилья.