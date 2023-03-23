Путин поручил ежегодно выделять 10 млрд рублей на строительство деревянных домов

Президент России Владимир Путин поручил в ближайшие два года выделять до 10 млрд рублей на строительство малоэтажных деревянных домов для переселения граждан из аварийного жилья.

«Обеспечить выделение в 2023 и 2024 годах из федерального бюджета средств в объёме до 10 млрд рублей ежегодно на строительство деревянных малоэтажных жилых зданий с использованием отечественных деревянных домокомплектов заводского изготовления в целях осуществления мероприятий по переселению граждан из аварийных домов», — говорится в сообщении на сайте Кремля.

Отмечается, что исполнение поручено российскому правительству.

Доклад ожидается до 1 июля 2023 года.

Ранее НСН сообщала, что в столичном районе Перово построят 13 домов для переселения по программе реновации. Об этом заявил глава Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.