Мишустин: в 2022 году удалось расселить 193 тысячи человек из аварийного жилья
- globallookpress.com
- © Russian State Duma Press Service
«По всей стране продолжается сокращение непригодного для проживания жилищного фонда. В 2022 году удалось расселить 193 тыс. человек из более 3 млн квадратных метров аварийного жилья», — отметил он.
Ранее НСН сообщала, что в столичном районе Перово построят 13 домов для переселения по программе реновации. Об этом заявил глава Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.