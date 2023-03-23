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Мишустин: в 2022 году удалось расселить 193 тысячи человек из аварийного жилья

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В 2022 году удалось расселить 193 тыс. человек из аварийного жилья, рассказал премьер-министр России Михаил Мишустин во время отчёта правительства в Госдуме.
Мишустин: в 2022 году удалось расселить 193 тысячи человек из аварийного жилья
  • globallookpress.com
  • © Russian State Duma Press Service

«По всей стране продолжается сокращение непригодного для проживания жилищного фонда. В 2022 году удалось расселить 193 тыс. человек из более 3 млн квадратных метров аварийного жилья», — отметил он.

Ранее НСН сообщала, что в столичном районе Перово построят 13 домов для переселения по программе реновации. Об этом заявил глава Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

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