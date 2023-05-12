Специалист по рынку труда Шиманская дала советы по перезапуску карьеры за лето

Руководитель карьерного центра Skypro Светлана Шиманская рассказала, что в условиях меняющегося рынка труда важно приобретать новые навыки. Она дала советы по перезапуску карьеры в короткие сроки.

Для освоения новой профессии требуется около 400—500 часов, сказала специалист «Известиям». Главное в этом процессе — желание и самодисциплина, подчеркнула Шиманская.

Чтобы сделать выбор, она предложила ознакомиться с соответствующими роликами в интернете и опросить знакомых, которые работают в выбранной вами сфере.

Кроме того, Шиманская уточнила, что в ближайшем будущем будут востребованы навыки программирования и иностранные языки. Хотя некоторые рабочие места могут быть заменены искусственным интеллектом, рынок по-прежнему будет нуждаться в смежных специалистах, заключила эксперт.

Ранее основатель портала по поиску работы SuperJob Алексей Захаров в беседе с НСН оценил уровень востребованности соискателей старше 50 лет на рынке труда.