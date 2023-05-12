«Ростех»: БМП-3 способна уничтожить американские Bradley с нескольких километров
Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на в пресс-службу «Курганмашзавода».
Как говорится в материале, БМП Bradley и Marder относятся к числу сложных противников из-за высокой защищённости, но при этом наличие управляемого ракетного вооружения на БМП-3 позволяет «уверенно поражать» такие машины с расстояния в несколько километров.
Отмечается, что зарубежные БМП, в отличие от российской БМП-3, не способны преодолевать водные преграды.
4 мая в «Ростехе» заявили о существенном наращивании производства боевых машин пехоты БМП-3 на фоне проведения СВО.
Также отмечается, что завод в разы увеличил и свои ремонтные мощности.