Шеремет призвал ударить по западу Украины в случае применения Киевом Storm Shadow

Депутат Госдумы от Крымского региона Михаил Шеремет призвал ударить по западным границам Украины в случае, если Киев применит британские крылатые ракеты большой дальности Storm Shadow.

«В случае применения Украиной этих ракет считаю, что должны быть нанесены массированные ракетные удары, возможно, даже с применением тактического оружия, по западной границе Украины, чтобы перекрыть каналы поставок оружия», — сказал он РИА Новости.

Шеремет заявил, что необходимо пресечь любую возможность перебрасывать из Польши оружие массового уничтожения на Украину.

Ранее британский министр обороны Бен Уоллес заявил, что Британия поставляет Украине достаточно дальнобойных ракет Storm Shadow, чтобы удовлетворить потребности украинской армии.

В Кремле, комментируя сообщения о таких поставках, заявили, что это потребует адекватного ответа от российских военных, которые будут принимать соответствующие решения.