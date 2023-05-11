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В округах Подмосковья создадут сельские агломерации

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В городских округах Московской области будут созданы сельские агломерации.
В округах Подмосковья создадут сельские агломерации
  • Gettyimages.ru
  • © Mikhail Panaiotidi / 500px

Об этом сообщает телеканал «360».

Как заявил глава Мособлдумы Игорь Брынцалов, в объединённых территориях агломераций будут предусмотрены все необходимые медицинские, образовательные, социальные и другие услуги.

«Для развития сельских территорий важна сбалансированность социальной сферы, инженерной и транспортной инфраструктуры, наличие рабочих мест. Поэтому здесь важно проводить не конкретные мероприятия — например, направленные только на поддержку сельскохозяйственной отрасли, а именно комплекс мер», — отметил Брынцалов.

По его словам, в Подмосковье агломерации должны появиться в Волоколамске, Зарайске, Истре, Можайске, Луховицах, Лотошине, Рузе, Серебряных Прудах, Талдоме, Шатуре и Шаховской.

Ранее управляющий партнёр и руководитель налоговой практики юридической компании Coleman Legal Services, председатель комитета по налогам МГО «Опора России» Павел Зюков в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал меры поддержки бизнеса в стране.

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