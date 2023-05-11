В Роспотребнадзоре сообщили, что риска распространения оспы обезьян в России нет
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Отмечается, что сотрудники службы обеспечили возможность оперативной лабораторной диагностики всех случаев заболевания, а также произвели наборы реагентов для определения данного вируса.
«На сегодняшний день риски завоза и распространения оспы обезьян на территории РФ минимальны», — приводит ТАСС заявление.
Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) отменила режим чрезвычайной ситуации в области здравоохранения, введённый в августе 2022 года из-за вспышки оспы обезьян.