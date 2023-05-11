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В Подмосковье обеспечили жильём более 300 детей-сирот с начала года

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В Московской области обеспечили жильём более 300 детей-сирот с начала 2023 года.
В Подмосковье обеспечили жильём более 300 детей-сирот с начала года
  • © msr.mosreg.ru

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на региональное Министерство социального развития.

«Это очень важный шаг в их жизни, который поможет построить своё будущее. В регионе на обеспечение жильём детей-сирот выделено 3,4 млрд рублей, а до конца года квартиры получат 766 детей», — заявила вице-губернатор Ирина Каклюгина.

В целом с момента запуска программы жильём в регионе обеспечили 7 тыс. человек, передаёт интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Ранее сообщалось, что обучение в школах приёмных родителей в Московской области прошли свыше 20 тыс. человек.

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