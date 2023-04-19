Обучение в школах приёмных родителей в Подмосковье прошли более 20 тысяч человек

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Обучение в школах приёмных родителей в Московской области прошли свыше 20 тыс. человек. Специальная подготовка нужна, чтобы взять на воспитание детей-сирот.
Обучение в школах приёмных родителей в Подмосковье прошли более 20 тысяч человек
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает телеканал «360».

«Наша служба сопровождения семей постоянно совершенствует модули обучения, чтобы каждый родитель смог прокачать свои навыки в воспитании», — заявила министр социального развития региона Людмила Болатаева.

Продолжительность обучения составляет 80 часов. Участники получают базовые знания по психологии, педагогике и медицине.

В регионе работает 75 таких школ.

Ранее НТВ сообщало, что число детей-сирот в интернатах Москвы сократилось вчетверо с 2010 года.

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