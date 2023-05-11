Москалькова заявила о подготовке законов об омбудсменах в Херсонской и Запорожской областях

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила о подготовке законов об омбудсменах в Херсонской и Запорожской областях.

«Я подписала распоряжение о плане мероприятий по оказанию помощи новым регионам в подготовке проекта закона об уполномоченном по правам человека в Херсонской и Запорожской областях», — цитирует её ТАСС.

По словам Москальковой, на данный момент работа ведётся в удалённом режиме.

В то же время с коллегами из Луганска и Донецка российский омбудсмен находится постоянно на связи и контактирует по системным вопросам и отдельным обращениям граждан.

Ранее Москалькова заявила, что за три месяца 2023 года ей поступило в два раза больше обращений, чем за аналогичный период прошлого года.