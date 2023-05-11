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Московский завод поставил более 40 тысяч кузовных деталей для китайских кроссоверов

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Московский завод «Альфа Автоматив Техноложиз» в феврале — апреле 2023 года поставил более 40 тыс. кузовных деталей для китайских кроссоверов, собираемых в России, заявил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
Московский завод поставил более 40 тысяч кузовных деталей для китайских кроссоверов

Об этом сообщает сайт «Москва 24».

«В условиях санкционного давления... столичный завод способствует локализации производства популярных китайских кроссоверов в России. В феврале предприятие начало выпускать комплектующие для этих машин», — сказал Ефимов.

По его словам, завод активно наращивает объёмы производства. Например, в марте было поставлено 7,5 тыс. компонентов, в апреле — более 32 тыс.

Со своей стороны, глава Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский отметил, что в мае ожидается двойной прирост показаний предыдущего месяца. К марту 2024 года предприятие планирует выпускать 6,5 млн деталей в год.

«Для увеличения оборотов на заводе планируют ввести новые производственные мощности и до середины мая 2023 года запустить линии из пяти одиночных прессов для изготовления малых компонентов кузова», — цитирует Овчинского РИАМО.

Ранее директор розничных продаж АГ «Авилон» Ренат Тюктеев высказался о ситуации на отечественном рынке автомобилей.

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