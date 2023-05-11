Московский завод поставил более 40 тысяч кузовных деталей для китайских кроссоверов

Московский завод «Альфа Автоматив Техноложиз» в феврале — апреле 2023 года поставил более 40 тыс. кузовных деталей для китайских кроссоверов, собираемых в России, заявил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Об этом сообщает сайт «Москва 24».

«В условиях санкционного давления... столичный завод способствует локализации производства популярных китайских кроссоверов в России. В феврале предприятие начало выпускать комплектующие для этих машин», — сказал Ефимов.

По его словам, завод активно наращивает объёмы производства. Например, в марте было поставлено 7,5 тыс. компонентов, в апреле — более 32 тыс.

Со своей стороны, глава Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский отметил, что в мае ожидается двойной прирост показаний предыдущего месяца. К марту 2024 года предприятие планирует выпускать 6,5 млн деталей в год.

«Для увеличения оборотов на заводе планируют ввести новые производственные мощности и до середины мая 2023 года запустить линии из пяти одиночных прессов для изготовления малых компонентов кузова», — цитирует Овчинского РИАМО.

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