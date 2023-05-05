Автоэксперт Тюктеев прокомментировал ситуацию на рынке автомобилей

Директор розничных продаж АГ «Авилон» Ренат Тюктеев высказался о ситуации на отечественном рынке автомобилей. По его словам, отмечен заметный рост покупательской активности и интереса клиентов в целом, если сравнивать с апрелем 2022 года.

«Продажи демонстрируют положительную динамику, что в основном можно объяснить оптимизацией логистических поставок через параллельный импорт, наличием достаточного количества автомобилей у дилеров, приходом множества новых брендов на рынок РФ, увеличением присутствия и поставок ранее уже представленных марок, расширения модельного ряда», — заявил Тюктеев в беседе с «Российской газетой».

По его словам, на динамике сказывается и реализация отложенного спроса апреля 2022 года.

«Спрос на новые автомобили в первую неделю мая сохраняется на повышенном уровне, который мы фиксировали в апреле. В перспективе ближайших месяцев можно прогнозировать сохранение данной тенденции, в том числе за счёт прихода на наш рынок новых брендов, ожидаемых в этом году», — добавил эксперт.

Ранее автоэксперт Сергей Канаев в беседе с Inforeactor дал рекомендации по приобретению машины в 2023 году. В частности, он посоветовал узнать, не находится ли выбранная модель в списке самых угоняемых.