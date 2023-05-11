«Северная верфь» передала ВМФ новейший ракетный корвет «Меркурий» проекта 20380

«Северная верфь» передала Военно-морскому флоту (ВМФ) новейший ракетный корвет «Меркурий» проекта 20380.

«Председатель комиссии государственной приемки кораблей капитан первого ранга Виктор Иванов подписал приёмный акт государственных испытаний корвета «Меркурий» проекта 20380, построенного на «Северной верфи». После утверждения приёмного акта главнокомандующий ВМФ Николай Евменов назначит дату подъёма военно-морского флага на корвете», — цитирует ТАСС сообщение предприятия.

Ранее сообщалось, что фрегат Северного флота проекта 22350 «Адмирал флота Советского Союза Горшков» завершил подготовку к боевой службе.

В декабре стало известно, что сторожевой корабль «Неустрашимый» проекта 11540 завершил заводские ходовые испытания после ремонта с модернизацией на прибалтийском судостроительном заводе «Янтарь».