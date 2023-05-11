Власти Тувы продлили пожароопасный режим в лесах региона до конца мая

Власти Тувы продлили до 31 мая противопожарный режим, который был введён на территории республики в апреле.

«Было принято решение продлить введённый с 20 апреля противопожарный режим до 31 мая», — говорится в сообщении правительства региона.

Отмечается, что решение принято с целью укрепления противопожарной защиты населённых пунктов и объектов различных форм собственности, понижения уровня пожарной опасности, предотвращения возникновения крупных ландшафтных или техногенных пожаров.

Ранее в пресс-службе МЧС России заявили, что лесные пожары больше не угрожают населённым пунктам Свердловской и Тюменской областей.