Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Власти Тувы продлили пожароопасный режим в лесах региона до конца мая

Короткая ссылка
Власти Тувы продлили до 31 мая противопожарный режим, который был введён на территории республики в апреле.
Власти Тувы продлили пожароопасный режим в лесах региона до конца мая
  • РИА Новости

«Было принято решение продлить введённый с 20 апреля противопожарный режим до 31 мая», — говорится в сообщении правительства региона.

Отмечается, что решение принято с целью укрепления противопожарной защиты населённых пунктов и объектов различных форм собственности, понижения уровня пожарной опасности, предотвращения возникновения крупных ландшафтных или техногенных пожаров.

Ранее в пресс-службе МЧС России заявили, что лесные пожары больше не угрожают населённым пунктам Свердловской и Тюменской областей.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить