Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

В Москве деревянные настилы и экотропы обустроят у рек Шмелёвка и Кузнецовка

Короткая ссылка
В Москве в рамках реализации проекта по благоустройству деревянные настилы с небольшими мостками проложат через реку Шмелёвку в Зябликове и Кузнецовку в районе Орехово-Борисово Южное. Новые маршруты свяжут два столичных района.
В Москве деревянные настилы и экотропы обустроят у рек Шмелёвка и Кузнецовка

Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства столицы.

«В ходе работ по благоустройству будет создана разветвлённая дорожно-тропиночная сеть по всей территории парка. В труднодоступных местах из-за перепада рельефа будут сформированы эконастилы», — уточнил замглавы Департамента капитального ремонта Москвы Сергей Мельников.

Он также отметил, что специалисты оборудуют лестницы, пандусы, мостовые переходы и прогулочные маршруты для горожан.

Ранее НСН сообщила, что в Москве подготовят 136 территорий в качестве мест отдыха у воды, об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить