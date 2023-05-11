В Москве деревянные настилы и экотропы обустроят у рек Шмелёвка и Кузнецовка

В Москве в рамках реализации проекта по благоустройству деревянные настилы с небольшими мостками проложат через реку Шмелёвку в Зябликове и Кузнецовку в районе Орехово-Борисово Южное. Новые маршруты свяжут два столичных района.

Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства столицы.

«В ходе работ по благоустройству будет создана разветвлённая дорожно-тропиночная сеть по всей территории парка. В труднодоступных местах из-за перепада рельефа будут сформированы эконастилы», — уточнил замглавы Департамента капитального ремонта Москвы Сергей Мельников.

Он также отметил, что специалисты оборудуют лестницы, пандусы, мостовые переходы и прогулочные маршруты для горожан.

Ранее НСН сообщила, что в Москве подготовят 136 территорий в качестве мест отдыха у воды, об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин.