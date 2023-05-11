В Новосибирской области арестовали подростка, убившего девушку топором
- РИА Новости
«Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца», — прокомментировали для «Сиб.фм» в пресс-службе регионального Следственного комитета.
Сообщается, что молодой человек мог совершить убийство из-за ревности к сводной сестре, которой родители якобы уделяли больше внимания.
Инцидент произошёл 9 мая.
Ранее сайт Newinform сообщал, что в Петропавловске-Камчатском возбуждено уголовное дело по факту нападения 16-летнего подростка с ножом на своего отца.