В Новосибирской области арестовали подростка, убившего девушку топором

В Искитиме (Новосибирская область) на два месяца арестовали 17-летнего подростка, подозреваемого в убийстве сводной сестры топором.

«Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца», — прокомментировали для «Сиб.фм» в пресс-службе регионального Следственного комитета.

Сообщается, что молодой человек мог совершить убийство из-за ревности к сводной сестре, которой родители якобы уделяли больше внимания.

Инцидент произошёл 9 мая.

Ранее сайт Newinform сообщал, что в Петропавловске-Камчатском возбуждено уголовное дело по факту нападения 16-летнего подростка с ножом на своего отца.