В Новосибирской области задержали подростка, подозреваемого в убийстве девушки из-за неприязни

В Искитимском районе Новосибирской области 17-летнего подростка задержали по подозрению в убийстве девушки топором из-за личной неприязни.

Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на пресс-службу регионального СК России.

Тело девушки обнаружили 9 мая в одном из частных домов. По версии следствия, обвиняемый нанёс ей несколько ударов топором. От полученных травм пострадавшая скончалась на месте.

В настоящее время подозреваемый в совершении преступления задержан. По факту ЧП возбуждено уголовное дело по статье «Убийство», ведётся следствие.

Ранее сайт Newinform сообщал, что в Петропавловске-Камчатском возбуждено уголовное дело по факту нападения 16-летнего подростка с ножом на своего отца.