В Новосибирской области задержали подростка, подозреваемого в убийстве девушки из-за неприязни
- РИА Новости
Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на пресс-службу регионального СК России.
Тело девушки обнаружили 9 мая в одном из частных домов. По версии следствия, обвиняемый нанёс ей несколько ударов топором. От полученных травм пострадавшая скончалась на месте.
В настоящее время подозреваемый в совершении преступления задержан. По факту ЧП возбуждено уголовное дело по статье «Убийство», ведётся следствие.
Ранее сайт Newinform сообщал, что в Петропавловске-Камчатском возбуждено уголовное дело по факту нападения 16-летнего подростка с ножом на своего отца.