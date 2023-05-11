Глава Минздрава России: о выписке Прилепина из больницы пока речь не идёт
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Заявление Мурашко опубликовало РИА Новости.
По его словам, состояние Прилепина оценивается как нормальное, его лечение продолжается.
«Нормальное состояние, продолжается лечение, в том числе из федеральных институтов приедут специалисты на консультацию», — сказал министр.
6 мая автомобиль Прилепина был взорван в Нижегородской области. Охранник погиб, сам Прилепин получил ранения. СК квалифицировал произошедшее как теракт.
Прилепин заявил, что был за рулём машины во время взрыва.