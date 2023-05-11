Глава Минздрава России: о выписке Прилепина из больницы пока речь не идёт

Глава Минздрава России Михаил Мурашко сообщил, что о выписке сопредседателя партии «Справедливая Россия — За правду» Захара Прилепина пока речь не идёт.

Заявление Мурашко опубликовало РИА Новости.

По его словам, состояние Прилепина оценивается как нормальное, его лечение продолжается.

«Нормальное состояние, продолжается лечение, в том числе из федеральных институтов приедут специалисты на консультацию», — сказал министр.

6 мая автомобиль Прилепина был взорван в Нижегородской области. Охранник погиб, сам Прилепин получил ранения. СК квалифицировал произошедшее как теракт.

Прилепин заявил, что был за рулём машины во время взрыва.