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Глава Минздрава России: о выписке Прилепина из больницы пока речь не идёт

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Глава Минздрава России Михаил Мурашко сообщил, что о выписке сопредседателя партии «Справедливая Россия — За правду» Захара Прилепина пока речь не идёт.
Глава Минздрава России: о выписке Прилепина из больницы пока речь не идёт
  • globallookpress.com
  • © Pavel Kashaev

Заявление Мурашко опубликовало РИА Новости.

По его словам, состояние Прилепина оценивается как нормальное, его лечение продолжается.

«Нормальное состояние, продолжается лечение, в том числе из федеральных институтов приедут специалисты на консультацию», — сказал министр.

6 мая автомобиль Прилепина был взорван в Нижегородской области. Охранник погиб, сам Прилепин получил ранения. СК квалифицировал произошедшее как теракт.

Прилепин заявил, что был за рулём машины во время взрыва.

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