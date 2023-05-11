Ректор КЧГУ Узденов рассказал о научно-образовательной деятельности вуза

Ректор Карачаево-Черкесского государственного университета имени У.Д. Алиева Таусолтан Узденов рассказал, что учреждение является организатором проектов в сфере образования и просвещения, таких как форум «Махар» и Международный тотальный диктант на языках народов республики.

В беседе с ФАН Узденов сообщил, что является инициатором и организатором молодёжного форума «Махар» со времён работы деканом факультета экономики и управления. Форум существует более 15 лет и стал всероссийским. В этом году мероприятие посетят участники из 30 регионов страны.

Ректор также отметил, что преподаватели и студенты КЧГУ — организаторы и участники всевозможных фестивалей, форумов, конференций.

Вуз также является организатором Международного тотального диктанта на языках народов республики. Проект способствует сохранению и развитию исчезающих языков.

Ранее «ПолитЭксперт» сообщил, что лауреатами всероссийского студенческого конкурса «Мой любимый национальный маршрут» стали авторы шести работ.