Ректор КЧГУ Узденов рассказал о научно-образовательной деятельности вуза
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В беседе с ФАН Узденов сообщил, что является инициатором и организатором молодёжного форума «Махар» со времён работы деканом факультета экономики и управления. Форум существует более 15 лет и стал всероссийским. В этом году мероприятие посетят участники из 30 регионов страны.
Ректор также отметил, что преподаватели и студенты КЧГУ — организаторы и участники всевозможных фестивалей, форумов, конференций.
Вуз также является организатором Международного тотального диктанта на языках народов республики. Проект способствует сохранению и развитию исчезающих языков.
Ранее «ПолитЭксперт» сообщил, что лауреатами всероссийского студенческого конкурса «Мой любимый национальный маршрут» стали авторы шести работ.