Суд в Москве оштрафовал Google на 3 млн рублей за фейки о спецоперации и пропаганду ЛГБТ

Мировой суд в Москве оштрафовал американскую корпорацию Google на 3 млн рублей за неудаление фейков о спецоперации и контента с пропагандой ЛГБТ.

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