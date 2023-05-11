Суд в Москве оштрафовал Google на 3 млн рублей за фейки о спецоперации и пропаганду ЛГБТ
Мировой суд в Москве оштрафовал американскую корпорацию Google на 3 млн рублей за неудаление фейков о спецоперации и контента с пропагандой ЛГБТ.
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Об этом сообщил ТАСС.
Судья постановил признать компанию Google виновной в нарушении ч. 2 ст. 13.41 КоАП России.
В апреле сообщалось, что в мировой суд Москвы поступил новый протокол в отношении Google за отказ удалить запрещённый контент.
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