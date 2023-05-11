Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Суд в Москве оштрафовал Google на 3 млн рублей за фейки о спецоперации и пропаганду ЛГБТ

Короткая ссылка
Мировой суд в Москве оштрафовал американскую корпорацию Google на 3 млн рублей за неудаление фейков о спецоперации и контента с пропагандой ЛГБТ.
Суд в Москве оштрафовал Google на 3 млн рублей за фейки о спецоперации и пропаганду ЛГБТ
  • Gettyimages.ru
  • © 400tmax

Об этом сообщил ТАСС.

Судья постановил признать компанию Google виновной в нарушении ч. 2 ст. 13.41 КоАП России.

В апреле сообщалось, что в мировой суд Москвы поступил новый протокол в отношении Google за отказ удалить запрещённый контент.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить