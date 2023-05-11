Адвокат Данильченко раскрыла нюансы наследования имущества в незарегистрированном браке

Адвокат, председатель «Коллегии адвокатов Виктории Данильченко» Виктория Данильченко назвала случаи, когда один супруг может быть законным наследником имущества другого, если пара состояла в незарегистрированном браке.

«Это случаи, когда переживший свою вторую половину гражданский супруг был нетрудоспособен к моменту открытия наследства, проживал вместе с наследодателем и находился на его иждивении не менее одного года до смерти», — объяснила она в беседе с «Газетой.Ru».

Этот факт должен быть установлен в суде, а копия соответствующего решения судебной инстанции — предоставлена нотариусу.

Вместе с тем специалист добавила, что сожители могут при жизни составить завещания в пользу друг друга. При этом совместное завещание могут составить лишь граждане, состоящие между собой в официальном браке, уточнила Данильченко.

Ранее почётный адвокат России, доктор юридических наук, профессор Георгий Абшилава в беседе с Общественной службой новостей напомнил, что после развода разделу подлежат только совместные долги.