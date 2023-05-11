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Брянский губернатор Богомаз: украинский БПЛА атаковал нефтебазу в Клинцах

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Украинский беспилотник атаковал нефтебазу АО «Брянскнефтепродукт» в городе Клинцы Брянской области, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
Брянский губернатор Богомаз: украинский БПЛА атаковал нефтебазу в Клинцах
  • AFP
  • © Sergey SHESTAK

«Украинский беспилотник атаковал Клинцовскую нефтебазу АО «Брянскнефтепродукт» ПАО НК «Роснефть», — написал Богомаз в своём Telegram-канале.

В результате происшествия никто не пострадал.

По словам губернатора, в результате сброса боеприпаса были частично повреждены бетонное основание и цистерна для хранения нефтепродуктов.

Ранее Богомаз сообщил, что украинский БПЛА обстрелял административное здание в Стародубе.

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