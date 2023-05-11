Брянский губернатор Богомаз: украинский БПЛА атаковал нефтебазу в Клинцах
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«Украинский беспилотник атаковал Клинцовскую нефтебазу АО «Брянскнефтепродукт» ПАО НК «Роснефть», — написал Богомаз в своём Telegram-канале.
В результате происшествия никто не пострадал.
По словам губернатора, в результате сброса боеприпаса были частично повреждены бетонное основание и цистерна для хранения нефтепродуктов.
Ранее Богомаз сообщил, что украинский БПЛА обстрелял административное здание в Стародубе.