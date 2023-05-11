Брянский губернатор Богомаз: украинский БПЛА обстрелял административное здание в Стародубе
Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) обстрелял административное здание в Стародубе.
Об этом он написал в Telegram.
Богомаз добавил, что пострадавших в результате атаки нет.
Ранее стало известно, что ВСУ обстреляли село Курковичи в Брянской области, снаряд ВСУ разорвался в нескольких метрах от детского сада.
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