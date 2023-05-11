Брянский губернатор Богомаз: украинский БПЛА обстрелял административное здание в Стародубе

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) обстрелял административное здание в Стародубе.

Об этом он написал в Telegram.

Богомаз добавил, что пострадавших в результате атаки нет.

Ранее стало известно, что ВСУ обстреляли село Курковичи в Брянской области, снаряд ВСУ разорвался в нескольких метрах от детского сада.