Глава Брянской области Богомаз сообщил об обстреле села Курковичи украинскими военными

Украинские военные обстреляли село Курковичи в Брянской области, снаряд ВСУ разорвался в нескольких метрах от детского сада. Об этом сообщил глава региона Александр Богомаз.

РИА Новости

Обстрел произошёл в 05:30. «Один из снарядов разорвался в нескольких метрах от детского сада. В результате обстрела выбиты окна, произошло возгорание постельных принадлежностей. Нарушено электроснабжение», — написал губернатор в Telegram. Военные и сотрудники местной администрации потушили пожар до прибытия пожарных. Ещё один украинский снаряд повредил спортивную площадку, на месте сейчас работают оперативные службы.