Глава Брянской области Богомаз сообщил об обстреле села Курковичи украинскими военными
- РИА Новости
Обстрел произошёл в 05:30.
«Один из снарядов разорвался в нескольких метрах от детского сада. В результате обстрела выбиты окна, произошло возгорание постельных принадлежностей. Нарушено электроснабжение», — написал губернатор в Telegram.
Военные и сотрудники местной администрации потушили пожар до прибытия пожарных.
Ещё один украинский снаряд повредил спортивную площадку, на месте сейчас работают оперативные службы.