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Глава Брянской области Богомаз сообщил об обстреле села Курковичи украинскими военными

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Украинские военные обстреляли село Курковичи в Брянской области, снаряд ВСУ разорвался в нескольких метрах от детского сада. Об этом сообщил глава региона Александр Богомаз.
Глава Брянской области Богомаз сообщил об обстреле села Курковичи украинскими военными
  • РИА Новости

Обстрел произошёл в 05:30.

«Один из снарядов разорвался в нескольких метрах от детского сада. В результате обстрела выбиты окна, произошло возгорание постельных принадлежностей. Нарушено электроснабжение», — написал губернатор в Telegram.

Военные и сотрудники местной администрации потушили пожар до прибытия пожарных.

Ещё один украинский снаряд повредил спортивную площадку, на месте сейчас работают оперативные службы.

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