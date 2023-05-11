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СБУ пыталась завербовать первого замглавы МЧС ДНР, угрожая расправой над его супругой

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Украинские спецслужбы пытались завербовать первого замглавы МЧС ДНР Дмитрия Костямина, угрожая расправой над его женой, задержанной в Харькове.
СБУ пыталась завербовать первого замглавы МЧС ДНР, угрожая расправой над его супругой
  • РИА Новости

Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на республиканское управление ФСБ России.

Отмечается, что 1 марта жена первого замминистра выехала в Харьков на похороны матери. Там её задержали сотрудники управления СБУ по Харьковской области. 

«Угрожая ей физической расправой, сотрудники СБУ пытались принудить Дмитрия Костямина к передаче закрытой информации», — заявили в ФСБ.

Жену чиновника освободили в результате проведённой российскими спецслужбами оперативной игры. Женщина покинула украинскую территорию.

Ранее ФСБ сообщила о пресечении совместно с МВД России украинской атаки с применением беспилотников, начинённых взрывчаткой, на аэродром Северный в Ивановской области.

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