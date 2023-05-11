СБУ пыталась завербовать первого замглавы МЧС ДНР, угрожая расправой над его супругой

Украинские спецслужбы пытались завербовать первого замглавы МЧС ДНР Дмитрия Костямина, угрожая расправой над его женой, задержанной в Харькове.

Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на республиканское управление ФСБ России.

Отмечается, что 1 марта жена первого замминистра выехала в Харьков на похороны матери. Там её задержали сотрудники управления СБУ по Харьковской области.

«Угрожая ей физической расправой, сотрудники СБУ пытались принудить Дмитрия Костямина к передаче закрытой информации», — заявили в ФСБ.

Жену чиновника освободили в результате проведённой российскими спецслужбами оперативной игры. Женщина покинула украинскую территорию.

Ранее ФСБ сообщила о пресечении совместно с МВД России украинской атаки с применением беспилотников, начинённых взрывчаткой, на аэродром Северный в Ивановской области.