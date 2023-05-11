«Ъ»: российские производители смартфонов используют MicroG для обхода ограничений Google

Компания Google отказывает российским производителям смартфонов в получении лицензии на Google Mobile Services (GMS), по данной причине производители используют сервис MicroG для обхода ограничений, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источник.

По причине отсутствия GMS производители не могут устанавливать набор приложений от Google, в том числе YouTube, Google Play и браузер.

Отмечается, что MicroG позволяет использовать сервисы Google без лицензирования.

Также для обхода ограничений вендоры обращаются за помощью к китайским производственным площадкам, позиционирующим российские устройства как международные.

Ранее сообщалось, что сервис Google Maps перестал показывать некоторые маршруты общественного транспорта в России.