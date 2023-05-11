«Ъ»: российские производители смартфонов используют MicroG для обхода ограничений Google
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По причине отсутствия GMS производители не могут устанавливать набор приложений от Google, в том числе YouTube, Google Play и браузер.
Отмечается, что MicroG позволяет использовать сервисы Google без лицензирования.
Также для обхода ограничений вендоры обращаются за помощью к китайским производственным площадкам, позиционирующим российские устройства как международные.
Ранее сообщалось, что сервис Google Maps перестал показывать некоторые маршруты общественного транспорта в России.