Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

«Ъ»: российские производители смартфонов используют MicroG для обхода ограничений Google

Короткая ссылка
Компания Google отказывает российским производителям смартфонов в получении лицензии на Google Mobile Services (GMS), по данной причине производители используют сервис MicroG для обхода ограничений, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источник.
«Ъ»: российские производители смартфонов используют MicroG для обхода ограничений Google
  • Gettyimages.ru

По причине отсутствия GMS производители не могут устанавливать набор приложений от Google, в том числе YouTube, Google Play и браузер.

Отмечается, что MicroG позволяет использовать сервисы Google без лицензирования.

Также для обхода ограничений вендоры обращаются за помощью к китайским производственным площадкам, позиционирующим российские устройства как международные.

Ранее сообщалось, что сервис Google Maps перестал показывать некоторые маршруты общественного транспорта в России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить