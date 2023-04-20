ТАСС: Google Maps перестал показывать некоторые маршруты транспорта в России

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Сервис Google Maps перестал показывать некоторые маршруты общественного транспорта в России.

Об этом пишет ТАСС.

Так, например, при попытке построить маршрут в Москве в некоторых случаях появляется сообщение о том, что построить маршрут для общественного транспорта «не удалось».

С этой проблемой можно столкнуться при попытке построить маршруты в Санкт-Петербурге, Казани и Екатеринбурге, пишет агентство.

Ранее компания Google сообщила, что не вносила изменений в сервис Google Maps для раскрытия российских военных объектов.

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