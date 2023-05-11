Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Специалист Чихринова дала советы по использованию кустореза и секатора на даче

Короткая ссылка
Эксперт онлайн-гипермаркета «ВсеИнструменты.ру» Александра Чихринова рассказала, как можно использовать садовые инструменты — секатор, кусторез, сучкорез и садовые ножницы.
Специалист Чихринова дала советы по использованию кустореза и секатора на даче
  • Gettyimages.ru

Садовыми ножницами можно срезать цветы, подравнивать живую изгородь, подстригать траву, сообщила она в беседе с Life.ru.      

Кусторез используют для среза листьев и мягких стеблей, а также для подрезки растений с толстыми побегами. Секатор же понадобится садоводам для работы с молодыми тонкими побегами и цветами, отметила Чихринова.

А с помощью сучкореза — инструмента с силовым приводом — можно обрезать высокие ветви толщиной от 25 до 50 мм без использования лестницы, резюмировала эксперт.

Ранее председатель Союза дачников Подмосковья, депутат Госдумы Никита Чаплин в беседе с ФАН рассказал, на что нужно обратить внимание при покупке дачного участка.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить