Специалист Чихринова дала советы по использованию кустореза и секатора на даче
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Садовыми ножницами можно срезать цветы, подравнивать живую изгородь, подстригать траву, сообщила она в беседе с Life.ru.
Кусторез используют для среза листьев и мягких стеблей, а также для подрезки растений с толстыми побегами. Секатор же понадобится садоводам для работы с молодыми тонкими побегами и цветами, отметила Чихринова.
А с помощью сучкореза — инструмента с силовым приводом — можно обрезать высокие ветви толщиной от 25 до 50 мм без использования лестницы, резюмировала эксперт.
Ранее председатель Союза дачников Подмосковья, депутат Госдумы Никита Чаплин в беседе с ФАН рассказал, на что нужно обратить внимание при покупке дачного участка.