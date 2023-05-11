Специалист Чихринова дала советы по использованию кустореза и секатора на даче

Эксперт онлайн-гипермаркета «ВсеИнструменты.ру» Александра Чихринова рассказала, как можно использовать садовые инструменты — секатор, кусторез, сучкорез и садовые ножницы.

Садовыми ножницами можно срезать цветы, подравнивать живую изгородь, подстригать траву, сообщила она в беседе с Life.ru.

Кусторез используют для среза листьев и мягких стеблей, а также для подрезки растений с толстыми побегами. Секатор же понадобится садоводам для работы с молодыми тонкими побегами и цветами, отметила Чихринова.

А с помощью сучкореза — инструмента с силовым приводом — можно обрезать высокие ветви толщиной от 25 до 50 мм без использования лестницы, резюмировала эксперт.

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