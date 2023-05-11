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«Известия»: в России наблюдается нехватка запчастей для ремонта бытовой техники Bosch

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Газета «Известия» пишет, что в России наблюдается нехватка запчастей для ремонта бытовой техники Bosch. Об этом изданию рассказали сотрудники трёх компаний, занимающихся ремонтом техники.
«Известия»: в России наблюдается нехватка запчастей для ремонта бытовой техники Bosch
  • Gettyimages.ru

Специалисты рассказали, что в том числе сейчас сложно найти блоки управления для стиральных и посудомоечных машин.

По словам собеседников издания, особо остро проблема затрагивает комплектующие для приобретённых несколько лет назад умных устройств.  

Как рассказал ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин, поставки ряда запчастей Bosch ранее осуществлялись с европейских заводов компании.

По его словам, проблемы также касаются запчастей для бытовой техники Siemens.

Ранее газета «Коммерсантъ» писала, что в связи с тем, что правительство Казахстана заявило о решении ужесточить контроль параллельного импорта в Россию, поставщики начали менять страны ввоза на КНР, Киргизию и ОАЭ, что может привести к увеличению стоимости конечной продукции на 10—12%.

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