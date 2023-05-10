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В Татарстане направили 83 млрд рублей на программу капремонта за 15 лет

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В Татарстане отремонтировали 11,6 тыс. домов на 83 млрд рублей за 15 лет, заявил на брифинге глава регионального Минстроя Марат Айзатуллин.
В Татарстане направили 83 млрд рублей на программу капремонта за 15 лет
  • РИА Новости

Об этом сообщает ГТРК «Татарстан».

Как отметил Айзатуллин, улучшены жилищные условия для 2 млн человек.

Ремонт предусматривал работы по ремонту кровли, фасада, внутридомовых инженерных сетей, подвальных помещений, а также по замене лифтов.

«Дополнительно выполняются и другие виды работ — такие, как установка общедомовых приборов учёта потребления ресурсов, ремонт подъездов, вентиляционных каналов, дымоходов, утепление фасадов», — сказал Айзатуллин.

Также стало известно, что нижегородский парк имени Кулибина будет благоустроен. На работы направят 123,3 млн рублей, передаёт ИА «Время Н» со ссылкой на портал госзакупок.

В парке должны создать сеть наружного освещения, высадить новые деревья и кустарники, разместить малые архитектурные формы.

Ранее сообщалось, что в ряде школ Владивостока будут обновлены стадионы к началу нового учебного года.

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