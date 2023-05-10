В Татарстане направили 83 млрд рублей на программу капремонта за 15 лет

В Татарстане отремонтировали 11,6 тыс. домов на 83 млрд рублей за 15 лет, заявил на брифинге глава регионального Минстроя Марат Айзатуллин.

Об этом сообщает ГТРК «Татарстан».

Как отметил Айзатуллин, улучшены жилищные условия для 2 млн человек.

Ремонт предусматривал работы по ремонту кровли, фасада, внутридомовых инженерных сетей, подвальных помещений, а также по замене лифтов.

«Дополнительно выполняются и другие виды работ — такие, как установка общедомовых приборов учёта потребления ресурсов, ремонт подъездов, вентиляционных каналов, дымоходов, утепление фасадов», — сказал Айзатуллин.

Также стало известно, что нижегородский парк имени Кулибина будет благоустроен. На работы направят 123,3 млн рублей, передаёт ИА «Время Н» со ссылкой на портал госзакупок.

В парке должны создать сеть наружного освещения, высадить новые деревья и кустарники, разместить малые архитектурные формы.

Ранее сообщалось, что в ряде школ Владивостока будут обновлены стадионы к началу нового учебного года.